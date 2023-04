"Mare fuori", Alessandro Orrei special guest al Miami Club

Direttamente dal set dell’istituto Penale per i Minorenni di Napoli, arriva, con non poca attesa, uno dei personaggi più amati della serie televisiva Netflix "Mare Fuori": Alessandro Orrei all’anagrafe, personaggio ‘Mimmo’ per i fan, giovane criminale del clan di Wanda Di Salvo e amico di Edoardo. In collaborazione con un progetto della Rai, oggi Mimmo sarà lo special guest al Miami Club di Monsano. La serie, che continua a riscuotere un notevole successo, coinvolgendo spettatori di tutte le età, penetra nell’intimità delle case italiane e non, portando in scena il racconto crudo, e rude, sia di ragazzi reclusi alle prese con i richiami esterni delle famiglie, e la loro ricerca di riscatto, sia di adulti, in questo caso, educatori, che non possono che farsi pervadere dall’intensità delle emozioni che si crea. "Mare Fuori" rappresenta uno dei primi tentativi della Rai di portare in prima serata un argomento tanto delicato quanto più vicino agli spettatori di quanto si possano immaginare. Il consenso del pubblico viene culminato dal Mare Fuori Tour che vede protagonisti gli stessi personaggi della serie in giro per l’Italia, tra cui la tappa di stasera al Miami di Monsano. Originario di Benevento, il 25enne Alessandro, dopo il liceo ha frequentato il seminario di recitazione di Alessandro Del Prete per poi specializzarsi all’accademia di recitazione Magna Elegantia Schola. Ha debuttato al cinema nel 2018 con il cortometraggio Magia Blu e in televisione con l’episodio pilota della serie Vesuvius. Due anni dopo è tornato a recitare per il grande schermo con i film L’ultimo round e Non seguirmi, poi ha preso parte alle serie tv Vincenzo Malinconico Avvocato e Mare Fuori 2. L’anno scorso è stato scelto per il ruolo di Corrado Martucci nella celebre soap opera di Rai 3 Un posto al sole