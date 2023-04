"Mare Fuori", la criminalità e le vicende di giovani detenuti

Ultimamente abbiamo sentito nominare più volte la fiction ‘Mare Fuori’, capace di coinvolgere milioni di spettatori. La serie parla delle vicende dei detenuti di un istituto penitenziario a picco sul mare di Napoli, ispirato all’Istituto penale per minorenni ‘Nisida’. La maggior parte dei carcerati sono giovani, che si sono ritrovati ad affrontare situazioni difficoltose a livello familiare o economico, i quali hanno visto nella Camorra l’unica soluzione ai loro problemi. Lo scenario fin qui descritto potrebbe sembrare assai lontano dalla realtà, ma nasconde un messaggio molto importante e attuale. Infatti sono tanti i ragazzi, soprattutto nelle zone più povere, degradate e arretrate d’Italia, adescati dalle associazioni mafiose, le quali promettono denaro e potere a chi vi aderisce. La serie diffonde consapevolezza tra i giovani su quello che comporta la criminalità organizzata.

Tra i temi più trattati c’è la violenza sulle donne, che la mafia non tollera. Uno dei reclusi è accusato di aver stuprato una ragazza, e i galeotti camorristi tentano di ‘dargli una lezione’, anche se ricorrono a loro volta, erroneamente, alla violenza. Si parla anche di autolesionismo: diverse detenute si infliggono danni fisici per attirare l’attenzione. Nella maggior parte dei casi lo fanno poiché si sentono una delusione per i loro cari e sono convinte di doversi punire. Uno tra tanti di questi eventi è quello della reclusa Viola, la quale influenza inoltre detenute psicologicamente più fragili a compiere atti simili ai suoi.

Quasi tutti i carcerati hanno sviluppato dipendenze: la più frequente è il fumo. Quando i ragazzi sono sotto stress vedono nelle sigarette un modo per ‘staccare’, ma la dipendenza funge anche da unione tra i giovani.

Uno dei protagonisti, proveniente dalla Milano per bene, arriva in carcere da ripudiatore del fumo, ma finisce con l’esserne dipendente. Alcuni carcerati sono stati arrestati, d’altro canto, per spaccio di sostanze che causano dipendenze, e sono per primi consumatori di droghe. Lo spaccio è infatti una delle attività più praticate dai giovani mafiosi. Molti detenuti hanno un sogno che li accomuna, ma che alcuni nascondono, ossia quello di uscire dal sistema mafioso. Qui il mare ha un ruolo importante, poiché anima il desiderio di libertà: c sta o mar for!

Maria Bellezza,

Lavinia D’Onofrio

e Vittoria Polenti IIIC