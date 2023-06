Mare, sole e canne Due ragazzi nei guai

Mare, sole e canne. Domenica mattina gli agenti delle volanti hanno controllato un gruppetto di ragazzi a Portonovo mentre scendevano dal bus. Due in particolare, italiani di 18 e 19 anni, si mostravano palesemente agitati, manifestando una certa insofferenza al controllo di Polizia. A specifica domanda sull’eventuale possesso di sostanza stupefacente, il ragazzo diciottenne estraeva dal calzino della scarpa destra un involucro di plastica di colore nero contente un pezzo di hashish da 1,2 grammi. E’ stato sanzionato per la detenzione per uso personale e la sostanza sequestrata. Gli agenti approfondivano il controllo sottoponendo lui e i suoi effetti personali ad ispezione, rinvenendo nello zaino portato al seguito un coltello a farfalla di colore arancione e nero dalla lunghezza complessiva di 25 cm con lama di 10 cm. L’arma veniva sequestrata e il giovane denunciato per porto abusivo di armi.

I poliziotti, poi chiedevano anche al ragazzo diciannovenne, se fosse in possesso di stupefacente. Nella tasca anteriore dello zaino un grinder in metallo contenente tabacco finemente tritato mischiato con sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. Sanzionato anche lui e la droga sequestrata.