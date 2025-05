Mare verde? Per l’Arpam è solo un’alga naturale

Ancona, 7 maggio 2025 – Acqua salmastra lungo la costa Adriatica, la colpa è di particolari alghe che si cibano di elementi che arrivano dalle piene dei fiumi, il Po in primis. La loro presenza è stata rilevata dall’Arpam, agenzia regionale per la protezione ambientale.

“Abbiamo fatto dei prelievi mirati – spiega Sergio Cerardini, direttore tecnico dell’Arpam – l’ultimo è di lunedì. Le analisi hanno rilevato una fioritura di diatomee, alghe. E’ una fioritura naturale, non nociva, dovuta ad una minore salinità dell’acqua in questo periodo”. Il fenomeno dell’acqua di mare dal colore verdognolo si sta verificando da quasi una settimana e sta interessando tutta la costa della provincia di Ancona, indistintamente da Senigallia a Marcelli, passando per Falconara, Palombina, Passetto, Portonovo, Sirolo e Numana. Questo sta preoccupando anche gli operatori balneari che proprio in questo periodo stanno riaprendo gli stabilimenti per prepararsi alla stagione estiva. Vedere il colore dell’acqua verdognolo anziché turchese non è di buon auspicio.

Più che mare sembra una palude, un lago. Non è scampata a questo brutto colore dell’acqua nemmeno la spiaggia della Due Sorelle, a Sirolo, la più famosa della Riviera. Il verdognolo era ben visibile due giorni fa anche dal passo del lupo, dall’inizio del sentiero che è vietato per scendere in spiaggia. Diversi i turisti che si sono trovati a scattare foto con il verde palude anziché il turchese che caratterizza la zona. Non è andata meglio a chi ha deciso di raggiungere la spiaggia in canoa, sperando di fare il primo tuffo in acque cristalline. Si è dovuto ricredere e ha fatto marcia indietro.

Il fenomeno sta via via scomparendo in questi giorni. Le piogge e l’ondata di maltempo che ha colpito il nord d’Italia hanno ingrossato la portata dei fiumi, acqua dolce, che è finita fino al mare con tutte le componenti che trasporta al suo interno, compresi microrganismi di cui queste alghe diatomee si cibano e sembrano esserne ghiotte.

“Alla vista può dare l’impressione che sia acqua poco pulita – spiega Cerardini – ma è solo una fioritura algale che non inficia la pesca, non è inquinante e non è pericolosa. La situazione sta anche già migliorando. Come agenzia facciamo campionamenti continui sul mare per la balneazione e non mi risulta che siano stati emanati divieti in proposito per la presenza delle alghe”.

La pioggia degli ultimi giorni dovrebbe favorire il dissolversi delle alghe e restituire a breve al mare il suo vero colore, un verde più sano. Ancora è presto per i bagni al mare anche se qualche avventuroso lo ha già fatto, viste le temperature gradevoli di inizio maggio. La costa Adriatica non è nuova a fioriture algali. Questa estate le forti temperature che hanno innalzato il calore del mare ha fortemente penalizzato la balneazione durante i mesi di luglio e agosto, favorendo il turismo in altri lidi. La speranza è che non si ripeta la stessa cosa anche quest’anno.