Mareggiata a Marina. Chiuso il lungomare

Mareggiata da levante in corso da 24 ore, chiuso ieri mattina il lungomare di Marina. L’ufficio lavori pubblici ieri a metà mattinata ha apposto transenne, segnaletica e divieti sul lungomare invaso dalla ghiaia, ma non sono mancati i furbetti che hanno attraversato comunque la carreggiata. Le onde hanno lambito la strada e danneggiato seriamente spiaggia e strutture. Anche la struttura dello stabilimento Heidi è stata messa a dura prova. "Puliremo la strada appena sarà possibile farlo – spiega il sindaco Maurizio Grilli –. Per il resto ho pronta una richiesta di chiarimenti a Regione e provveditorato per conoscere le vere motivazioni del ritardo che sta riguardando l’inizio degli interventi di ripascimento. Le mareggiate di media entità hanno dimostrato l’estrema vulnerabilità di questo tratto. Strada, collettore fognario e immobili privati sono troppo minacciati". "L’impressione – dice – è che ci sia molta premura per gli interventi nel fiume e non altrettanto per le gravi condizioni della costa montemarcianese".