Mareggiate, 3mila tonnellate di rifiuti in spiaggia

Oltre 3mila tonnellate di detriti spiaggiati dalle mareggiate. Gli abbancamenti hanno protetto una parte dell’arenile e gli office, dove per rafforzare la struttura, la gran parte degli operatori balneari hanno messo delle paratie. Nelle ultime settimane sono state due le mareggiate importanti che hanno ridotto la battigia a un tappeto di legna, la stessa che nei giorni scorsi è stata raccolta e accatastata nei punti di accumulo sulla spiaggia, dove sarà vagliata in modo da recuperare la sabbia.

Un’operazione che si ripete ad ogni mareggiata a seguito di un’allerta meteo per danno idrogeologico. Rifiuti che rappresentano un grosso costo che, una volta chiusa la struttura commissariale, tornerà a gravare nelle tasche dei senigalliesi: il servizio si trasformerà in un aumento della Tari per i cittadini. L’assessore all’Ambiente e al Porto Elena Campagnolo, aveva proposto l’apertura di un tavolo con i comuni delle Valli Misa e Nevola, per far si che anche loro possano partecipare alla spesa della pulizia della spiaggia. Ma si lavora anche sul fronte Senigallia Servizi, l’Azienda Speciale che oltre alla già acquisita gestione dello specchio acque del Porto della Rovere, si prepara ad acquisire anche altri servizi, come quello della pulizia della spiaggia. Una scelta quella degli Amministratori, guardando anche alle casse dell’Ente, perché l’Azienda Speciale potrà recuperare l’iva, soldi che potrebbero evitare un ipotetico aumento o essere reinvestiti nell’acquisto di macchinari destinati alla pulizia della spiaggia o al servizio di pulizia stessa.

A peggiorare la situazione, sono state le correnti dovute ai venti forti che ha causato in alcuni punti veri e propri cumuli di detriti e rifiuti. Si pensa già alla prossima stagione estiva, per cui sono stati delineati i primi eventi: quella dei concerti si preannuncia una settimana importante, gli Skunk Anansie il 6 luglio in piazza Garibadi sono il primo asso calato dagli Amministratori. Attesi i dati delle presenze turistiche che, dalle proiezioni dovrebbero superare il milione, sigillando così la spiaggia di velluto Regina del turismo marchiano.

A fare la differenze potrebbero essere i dati delle abitazioni che in parte erano ancora attesi. Un risultato, già raggiunto in passato, ma che dopo il Covid, aveva visto un trend negativo in molte città della costa, mentre la spiaggia di velluto è riuscita a mantenere per poi rilanciarsi.