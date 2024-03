Mareggiate,. Bora: "Interventi in urgenza"

La consigliera regionale dem Manuela Bora è intervenuta sul problema dell’erosione a Marina di Montemarciano con un atto ispettivo dei Gruppi Consiliari Pd e Movimento 5 Stelle per richiedere alla Giunta Acquaroli interventi di somma urgenza. "Servono impegni urgenti – ha spiegato la consigliera - Ii mare forte – spiega Bora – ha danneggiato uno chalet, rotto la barriera tra la strada e la spiaggia e divelto il manto stradale, rendendo impercorribile la carreggiata. Inoltre, il rischio di rottura del collettore fognario che passa sotto la strada rappresenta un concreto pericolo per la sanità pubblica e l’ambiente". L’Amministrazione è subito intervenuta per verificare eventuali danni ai sottoservizi. Il tratto di strada interessato all’erosione è rimasto aperto al traffico ma a senso alterno. Il timore è che, senza un intervento di somma urgenza l’acqua possa raggiungere le abitazioni. "Tutto questo – continua Bora – richiede un intervento immediato e urgente da parte della Regione. Con la stagione estiva alle porte, confidiamo che la Giunta si faccia immediatamente carico delle nostre richieste di ripristino della strada, messa in sicurezza del collettore e rimborso dei danni subiti dall’attività commerciale. In passato e in situazioni analoghe – conclude Bora – la Regione Marche ha dimostrato di essere al fianco degli enti locali rispondendo prontamente alle loro richieste di aiuto. Ci auguriamo che anche questa volta non sia da meno".