Mareggiate, c’è chi rischia di non aprire

E’ un tratto di spiaggia che quasi non c’è più a Sirolo. "La spiaggia di San Michele ha sofferto più degli altri anni la pesantezza delle mareggiate. Adesso è difficile anche pensare allo spostamento più a nord perché la spiaggia sembra non esserci proprio più. Siamo in una situazione difficile e la stagione di fatto è partita", dicono dal balneare "da Marco". Pressoché nella stessa situazione il balneare "Silvio sud". Rischiano di non aprire. La mareggiata dell’altra sera dovuta al forte maltempo ha dato un’altra sferzata. Migliora invece la situazione nei due vicini, "Silvio nord", che ha aperto i primi ombrelloni riorganizzando gli spazi, e "da Roberto". La situazione appunto quest’anno, come già annunciato a inizio aprile, è molto più grave rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e il tempo delle mareggiate primaverili non è ancora finito. C’era stato un sopralluogo alla spiaggia San Michele da parte dei tecnici della Regione che ne avevano constatato la gravità. Va condiviso un percorso per tutelare la spiaggia nella zona sud, aveva detto il primo cittadino Filippo Moschella, motivo per cui proprio ad aprile aveva chiesto un tavolo tecnico per iniziare un dialogo continuo con la regione sul tema. C’è bisogno di un intervento immediato e, forse, non basterebbe nemmeno, come l’anno scorso, spostare i manufatti stagionali dei balneari fuori dalle concessioni demaniali, in posizione protetta perché collocata a una quota superiore. I primi di maggio è stato presentato anche lo studio dell’Università politecnica delle Marche sulla costa e la falesia a loro tutela per i prossimi 50 anni. Con simulazioni digitali sull’innalzamento del mare, in rapporto ai cambiamenti climatici, sono state tratteggiate ipotesi tecniche per arginare il problema.

C’è quella della realizzazione di particolari scogliere davanti alla costa o quella più semplice che prevede di apporre sacchi di sabbia a barriera durante l’inverno. Era stato firmato l’anno scorso l’accordo fra il Comune, l’Università e il Cnr per lo studio dell’incidenza delle mareggiate sulle spiagge sirolesi e del crollo della falesia, fenomeni che incidono sulla dimensione delle spiagge e sulla sicurezza del centro storico di Sirolo. Lo studio è stato finanziato interamente dalla Regione Marche con 170mila euro. In tutti gli altri tratti, da Sirolo a Marcelli passando per Numana, la situazione è buona e la stagione è pronta per partire.

Silvia Santini