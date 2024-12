Mareggiate e vento: tanti danni e proteste

Vento, pioggia, mareggiate e prima neve nell’hinterland. La protezione civile, con un’allerta meteo, aveva annunciato che quelle di ieri e oggi sarebbero state due giornate all’insegna del maltempo. Il vento, con raffiche fino a 90km/h sono iniziate nella notte, insonne per gli alluvionati attenti alla pioggia con un occhio puntato sempre verso il Misa.

Il fiume è rimasto sotto il livello di guardia, a preoccupare nelle prime ore di ieri mattina, è stato invece il Cesano, tanto da disporre temporaneamente la chiusura del centro commerciale ‘Il Maestrale’. Shopping bloccato dal maltempo per lo più a causa del forte vento che ha reso impossibile il transito in alcune strade di raccordo con la spiaggia di velluto: via Fontenuovo, così come via Corinaldese, ma anche via Castelli, strada della Bonaventura e strada della Bruciata oltre a strade di minore importanza sono state bloccate, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco, da alberi e rami. Alberi e rami spezzati anche sul lungomare Italia, mentre alcuni residenti hanno segnalato platani pericolanti in via Montello.

Sotto il livello di guardia anche i fossi cittadini mentre le mareggiate, bloccate dagli abbancamenti sulla gran parte dei tratti di arenile della spiaggia di velluto, hanno causato problemi a Marina di Montemarciano. Il sindaco Maurizio Grilli, alle prese anche con la caduta di alcuni alberi e tralicci, ha chiuso il tratto di lungomare compreso tra sottopasso Buglioni fino al sottopasso di Marzocchetta: i detriti del mare hanno invaso la strada, mettendo ancora una volta, in attesa degli interventi di somma urgenza, i proprietari dei locali di quel tratto di lungomare.

"La situazione è drammatica – spiega Marco Mengucci, titolare della trattoria Heidi – sempre peggio, il mare si sta portando via la strada e tutto è nuovamente pieno di detriti, non sappiamo dove sbattere la testa".

Chiusi i centri sportivi e i parchi cittadini a Senigallia dov’è stato annullato lo spettacolo ‘Songs’, in programma ieri pomeriggio in piazza Saffi. E anche oggi sarà allerta meteo poi nei prossimi giorni si dovrà pensare a rimuovere i tronchi spiaggiati: dopo le dichiarazioni dell’assessore all’Ambiente Elena Campagnolo, che potrà ancora far conto sulla struttura commissariale visto la proroga dello stato di emergenza, ha invitato i comuni dell’entroterra a sedersi a un tavolo per trovare un accordo per contribuire alla pulizia della spiaggia. Una dichiarazione a cui ha risposto il sindaco di Arcevia Marisa Abbondazieri: "Sarà il caso di consegnare i sogni a qualcun altro".