"Mareggiate, finiti i fondi per le urgenze"

"L’ultimo sopralluogo a Marina lo abbiamo effettuato prima della nuova mareggiata, il Comune ha deciso un intervento di somma urgenza e ci siamo adoperati per rifondere parte della spesa. Ma non abbiamo altre somme a disposizione e ricordo che abbiamo appaltato un progetto molto corposo di 17 milioni dopo 10 anni di ritardo storico".

Così l’assessore regionale Stefano Aguzzi che, se rassicura il Comune sulla copertura di almeno metà della spesa dell’intervento di somma urgenza in via di completamento da parte del Comune, non offre spiragli per la nuova erosione, non nel breve termine.

Le mareggiate del periodo pasquale che hanno mangiato 20 metri di spiaggia arrivando fino alla cabina Enel infatti si trovano nella parte immediatamente più a nord rispetto al cantiere ‘comunale’. Un intervento di 200mila euro che sta mettendo in sicurezza anche il collettore fognario. A nord di questo intervento, tra i ristoranti Berardi e Heidi, però stavolta la mareggiata ha eroso la spiaggia arrivando alla strada e anche alla cabina Enel, un tratto nuovo a questo tipo di fenomeni.

L’inserimento di scogliere radenti ha funzionato ma subito a nord il mare scarica la sua forza. "Stamattina (martedì, ndr) ha dichiarato il vicesindaco Andrea Tittarelli - ho inviato una Pec in Regione al presidente Francesco Acquaroli e all’assessore Stefano Aguzzi e anche al prefetto perché c’è in ballo l’incolumità delle persone. Se ci sarà un ‘altra mareggiata saremo costretti a chiudere la strada ed evacuare le abitazioni".

"Non sono a conoscenza di ulteriori danni – commenta l’assessore Aguzzi – ma l’intervento che è in corso e la grande opera di ripascimento che partirà a settembre dovrebbe risolvere il problema". Nel frattempo? "Questi lavori dovevano partire prima – spiega Aguzzi – io sono assessore da tre anni e ho subito attivato l’iter grazie al quale i lavori sono partiti nelle scorse settimane. Certo richiederanno tempo, nel frattempo mi sono preso l’impegno di ristorare l’intervento di somma urgenza portato avanti dal Comune dopo le mareggiate di inizio marzo".

Le nuove mareggiate hanno creato anche trambusto politico. Maurizio Grilli, consigliere uscente di progetto Montemarciano e candidato sindaco alle prossime amministrative di giugno attacca: "Due interventi di somma urgenza in poco più di tre anni nello stesso tratto di arenile, progettati da professionisti scelti dalla giunta Bartozzi e costati oltre 400mila euro di cui 350mila finanziati dalle Regione Marche rendono incomprensibili e fuoriluogo i toni adottati dalla maggioranza montemarcianese per bocca del vicesindaco. Ritengo immotivato l’apparente inasprimento dei toni tra Regione e Comune perché le risorse regionali non sono mai mancate al nostro territorio, il problema sta nel modo con cui vengono utilizzate. E’ arrivata l’ora che la Regione intervenga direttamente esautorando il Comune che ha dimostrato, coi fatti, di non saper spendere efficacemente i tanti soldi ottenuti".

