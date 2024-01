Maremmano vaga in strada. Task force per bloccarlo

Da più di dieci giorni, ormai quasi due settimane, i residenti di Barcaglione e Falconara Alta vivono in apnea per la presenza di un pastore maremmano che, dalla campagna, si sta spingendo senza timori a ridosso delle abitazioni.

I timori, contrariamente, sono quelli di alcuni abitanti, impauriti proprio dal grosso esemplare di colore bianco, il quale – almeno fino a sabato – si muoveva in compagnia di un altro animale della stessa razza, che è stato però preso in sicurezza. Il "fuggitivo", invece, risulta molto scaltro, abile a eludere i tentativi di cattura da parte del personale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona. I veterinari le stanno provando letteralmente tutte: dalla gabbia (che ben ha funzionato con il primo maremmano) ai lanci di anestetico con la cerbottana. Niente, al momento. L’ipotesi più plausibile è che i due cani siano stati abbandonati, tanto che alla cattura del primo maremmano è emerso come questo non fosse dotato di microchip. Una volta espletate le pratiche per la riconoscibilità, l’animale è stato affidato alla struttura di Jesi – dove osserverà il periodo di vigilanza sanitaria – prima di essere portato al canile comunale di Falconara per l’adozione.

Per il pastore ancora libero, invece, è stata schierata in campo un’autentica task force. Oltre ai veterinari dell’Ast di Ancona, anche il Comune sta monitorando attentamente l’evolversi della vicenda assieme agli agenti della Polizia locale. "Tutti i tentativi di cattura – fanno sapere dal Castello – vengono portati avanti con la massima cura per evitare di nuocere al cane in qualsiasi modo. Oggi la strategia prevede la somministrazione di cibo contenente anestetico, che è stato lasciato nei punti frequentati dall’animale". Lui, furbo, non sta abboccando. Ma potrebbe essere questione di ore.

Giacomo Giampieri