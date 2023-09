Margiotta e Romano attaccano il sindaco

Margiotta e Romano (PD): "Quanto dobbiamo ancora aspettare per restituire alla cittadinanza un’infrastruttura fondamentale?" La proroga dello stato di emergenza è un atto dovuto: "Periodicamente ricevo segnalazioni di cittadini delle due frazioni che lamentano lo stato di abbandono a loro riservato, che ha comportato la chiusura di attività che avevano come bacino di utenza proprio i residenti della zona" - la parole di Margiotta, segretario circolo Pd Senigallia 3 - " Dall’iniziativa pubblica di gennaio fino alla II commissione del 19 luglio, il sindaco Olivetti, interrogato sul tema, non ha mai dato risposte concrete né a noi consiglieri né tanto meno ai cittadini", tuona il capogruppo del Pd Romano.