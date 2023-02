Maria e Luigi, da 70 anni insieme "Oggi non si è abituati ai sacrifici"

"Siamo insieme da quasi 70 anni. Il segreto del nostro amore? Non pesare troppo le parole, altrimenti è fatta. Si litiga spesso e volentieri anche per le cose sciocche ma tanti anni insieme, nel bene e nel male, continuano a essere la nostra forza". Loro sono Maria Montesi, 86 anni e Luigi Magini 91, lei originaria di San Marcello, lui di Morro d’Alba. Contadini, poi lui carpentiere, lei barista al circolo Acli e genitori di tre figli, Mauro, Fiorella e Loriano, i coniugi Magini vivono a Morro d’Alba che proprio in questi giorni si è trasformato nel borgo dell’amore. San Valentino per loro è stato un giorno come un altro, un giorno da vivere insieme "ora che dopo tanti sacrifici, stiamo bene, grazie a Dio la salute ci assiste e abbiamo tutto quello che ci serve". Sei nipoti e una pronipote Maria e Luigi hanno festeggiato i 65 anni di matrimonio, circondati dall’affetto dei loro cari. "Eravamo compaesani e ci conosciamo da sempre". "Abbiamo sempre festeggiato ogni ricorrenza del nostro matrimonio – spiega Maria -. Oggi le coppie spesso si lasciano perché le donne sono più emancipate e non si è più abituati a fare sacrifici".

Sara Ferreri