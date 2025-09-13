Ansia per Maria Pia, si è sfiorata la morte in casa. Gara di solidarietà per l’ex attrice

Ancona, 13 settembre 2025 – In ansia per le condizioni e soprattutto per il futuro di Maria Pia Cafiero, l’ex attrice anconetana conosciuta da tutti in città per la sua difficile situazione personale e sociale. Da giorni è ricoverata all’ospedale di Torrette dopo una crisi che l’ha sorpresa mentre si trovava all’interno del suo appartamento di via Jesi, al Piano e presto potrebbe essere dimessa.

Se non fosse stato per un vicino di casa che non aveva sue notizie da giorni e quindi ha chiesto l’intervento dei soccorritori quel giorno, Maria Pia avrebbe corso il serio rischio di morire. Di lei adesso si stanno occupando degli amici, persone che con lei hanno condiviso tanti momenti in passato e che l’hanno apprezzata per quello che lei ha rappresentato; gli stessi che denunciano una situazione di abbandono: “Ci siamo messi alla ricerca di Maria Pia dopo alcuni giorni che non la vedevamo qui in piazza Roma _ raccontano al Carlino Angelica Spinsanti e Leonardo Bianchi _. Dopo aver saputo che era stata ricoverata, siamo andati a trovarla e continuiamo a farlo tutti i giorni.

Lei è sola e ha bisogno di tutto, soprattutto quando verrà dimessa. La cosa doveva accadere oggi (ieri, ndr.), ma poi i medici hanno deciso di trattenerla fino a lunedì.

E poi, cosa le accadrà? Un’ambulanza la riporterà a casa e chi si occuperà di lei visto che nella sua abitazione non ci sono le utenze.

Sono giorni che cerchiamo di metterci in contatto e avere una interlocuzione con la sua assistente sociale e con il suo amministratore di sostegno, ma con scarsa fortuna. Persone che dovrebbero occuparsi di lei, ma che proprio in questo momento di assoluto bisogno non ci sono.

Ogni volta che andiamo su in ospedale le portiamo materiale, ma anche conforto, cerchiamo di stimolarla perché ha difficoltà a stare in piedi, a camminare e lei fino a qualche giorno fa, nonostante tutto, camminava sempre. Al di là del nostro aiuto e sostegno, che continueremo a garantirle, perché le vogliamo bene nonostante non siamo parenti, siamo preoccupati per quello che accadrà poi, una volta tornata a casa. Non possiamo permettere che venga abbandonata, non se lo merita”.

Una vita difficile quella di Maria Pia Cafiero, dal sogno di celluloide e i traumi che ne sono susseguiti, fino alla durezza di una vita in solitudine.

Nonostante tutto Maria Pia è una delle persone più note della città, ormai quasi un simbolo per la sua veracità e la sua straordinaria lucidità nel ricordare i fatti del passato e quelli del presente, compresi i rapporti con le persone: “Non si può non voler bene a Maria Pia _ aggiungono Angelica Spinsanti e Leonardo Bianchi _, per noi è una persona cara, di famiglia e quando per svariati giorni non l’abbiamo vista passare qui in piazza Roma ci siamo subito messi in allerta. Vorremmo che ci sia maggior sensibilità anche da parte degli organi preposti alla sua cura e al suo benessere”.