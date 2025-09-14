"Maria Pia non è stata mai lasciata sola. E’ seguita, ma lei vuole la vita di strada"

"Maria Pia non è stata lasciata sola dal Comune, è sempre seguita". Lo afferma l’amministrazione comunale, nello specifico, Manuela Caucci, Assessore alla Politiche socio sanitarie del Comune di Ancona, a proposito della situazione in cui versa Maria Pia Cafiero, l’ex attrice soccorsa una decina di giorni fa in casa e da allora ricoverata all’ospedale di Torrette da dove, presto, dovrebbe essere dimessa: "La donna _ aggiunge la Caucci attraverso una nota diffusa dal suo ufficio stampa _ non è abbandonata a se stessa, è seguita costantemente dai servizi sociali del Comune di Ancona e dal Centro di Salute Mentale. Maria Pia stava a casa da alcuni giorni per un piccolo principio di polmonite ed è stata portata al pronto soccorso dove avrebbe dovuto fare una terapia antibiotica. Abbiamo avvisato l’ospedale che se l’avessero dimessa lei difficilmente avrebbe assunto la terapia da sola e abbiamo pertanto chiesto di trattenerla nella struttura per terminare la cura e stare in questo modo così più tranquilli".

L’assessore va oltre: "Il problema è che Maria Pia vuole fare vita di strada e spesso è difficile reperirla in casa, per cui gli operatori si mobilitano spesso con cura per cercarla in giro per la città. Al Centro di Salute Mentale lei va per assumere le terapie ed è sempre stata rispettata la sua volontà di vivere in questo modo. Se fosse stata chiusa in una struttura si sarebbe certamente sentita in gabbia e limitata nella sua vita. Inoltre l’amministratore di sostegno è sempre stato presente e attivo e non corrisponde al vero che sia stato contattato, mentre i servizi sociali sono stati chiamati solo venerdì".

A tal proposito, a ribadire questi punti anche la stessa amministratrice di sostegno della Cafiero, l’avvocato Sara Bazzani: "Lei non ha rischiato di morire, ha solo avuto un principio di polmonite. Poteva già tornare a casa, ma si è deciso di tenerla in ospedale per seguire le cure e le terapie. Il Centro di Salute Mentale la segue da una vita, non è mai stata lasciata sola. Purtroppo lei vive così e chiuderla in una struttura sarebbe una cattiveria contro il suo stile di vita. Le persone, i presunti amici, a me non mi hanno mai contattata, questo deve essere chiaro a tutti".