Ancona, 5 ottobre 2018 - Cultura in lutto, si è spenta l’economista Mariangela Paradisi. Aveva 73 anni. La notizia si è diffusa sui social nella tarda serata di ieri, quando prima un’amica, poi la figlia hanno dato la tragica notizia. Docente di economia all’Università di Ancona, in pensione, la Paradisi era stata ricoverata qualche settimana fa all’Ospedale di Torrette di Ancona.

Poi, il peggioramento delle sue condizioni di salute fino al decesso nella serata di ieri. Nata a Roma, da molti anni viveva nella sua casa di campagna, piena di libri e con i suoi adorati cani, nella frazione di Sant’Angelo. Alle comunali del 2010 la sua ultima esperienza politica con la lista Marche 2020. Nel 2016 aveva pubblicato il libro “Ritratti (scherzi del destino)”. Molti amavano chiamarla “leonessa” per la sua forza interiore, ma anche per quella che sapeva esternare. Una forza che purtroppo non è bastata per sconfiggere la malattia.