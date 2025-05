Marina chiude la stagione con un pari contro l'Appignanese, playoff sfumati

MARINA

APPIGNANESE

MARINA: Sollitto, Burini (42’st Romanelli), Mezzanotte (10’st Catalani A.), Rossetti (12’st Ogiesoba), Santarelli (32’st Catalani T.), Carloni, Gagliardi, Gregorini, Pierandrei, Sabbatini, Massaccesi (26’st Moliterni). All. Profili

APPIGNANESE: Piercamilli, Zitti, Fermani, Ghannoui, Raffaelli (5’st Pasqui) Brandi, Gesuelli, Morresi (53’st Romanzetti), Daniele (53’st Yajed), Mongello (5’st Marcolini), Carboni. All. Cotica

Arbitro: Graziosi di Pesaro

Reti: 6’pt Massaccesi (M), 41’pt Pierandrei (M), 2’st Gesuelli (A), 4’st Ghannoui (A)

Il Marina chiude la stagione con un pari, ma senza playoff.

I risultati dagli altri campi non lasciano speranze ai rivieraschi che disputano una buona gara, ma pagano un paio di pesanti amnesie ad inizio secondo tempo.

Match subito in discesa per il Marina che si sblocca dopo appena 6 minuti con un tocco ravvicinato di Massaccesi: la conclusione di Rossetti sbatte su Gagliardi, in maniera intelligente prolunga sul numero 11 che non può proprio sbagliare davanti a Piercamilli.

A fine frazione Pierandrei raddoppia di testa, ma il Marina è tutt’altro che al sicuro nonostante il momentaneo 2-0.

Ad inizio ripresa infatti, l’ Appignanese accorcia subito le distanze con un fendente al volo di Gesuelli che Sollitto accarezza solo con la punta delle dita.

La clamorosa rimonta la completa Ghannoui con un preciso colpo di testa un paio di minuti più tardi. La gara prosegue senza particolari squilli e soprattutto senza gol. Finisce così, con un pareggio, la stagione del Marina; un bilancio complessivamente positivo, ma con sogni ed obiettivi solo accarezzati.

Nicolò Scocchera