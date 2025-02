Marina, chiude lo studio medico: scatta la petizione

L’ambulatorio del medico di base di Marina chiuderà dal primo di marzo, in corso una petizione per mantenerlo attivo.

L’iniziativa è supportata dal comitato Salviamo la sanità pubblica Marche, che ha raccolto già 700 firme da parte degli abitanti di Marina di Montemarciano, che porterà la prossima settimana in Comune a Montemarciano per cercare di far ritornare sui propri passi i medici di base coinvolti in questa scelta che ha inevitabili ricadute sui pazienti, soprattutto quelli che hanno più problemi per spostarsi.

I medici in questione, infatti, hanno già un ambulatorio a Montemarciano, ma anche quello nella frazione di Marina, ed è quest’ultimo che avrebbero deciso di lasciare. Nel presidio resterebbe temporaneamente solo un altro medico, che però svolge servizio anche a Falconara. Per l’ambulatorio in questione sarebbe stata già data la disdetta dell’affitto.

"I nostri medici di base hanno deciso unilateralmente di chiudere l’ambulatorio di Marina – spiega Angela Ciaccafava, presidente del comitato Salviamo la sanità pubblica Marche –. Questo creerà il problema dello spostamento per tutti gli utenti. Per questa ragione presenteremo una petizione in Comune, proprio per chiedere ai medici in questione di mantenere l’ambulatorio anche a Marina. Speriamo di trovare il modo per farli tornare sulla loro decisione". g.p.