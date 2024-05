"Marina Dorica e Portonovo il nostro orgoglio"

"Una soddisfazione enorme ottenere per il 14esimo anno consecutivo la Bandiera Blu a Portonovo e vedere riconfermata anche quella di Marina Dorica": così l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli ha commentato il riconoscimento assegnato ieri a Roma dalla Fondazione Fee. "Con l’ingresso di Porto Sant’Elpidio - prosegue- la nostra regione ha ottenuto 19 vessilli, uno in più della Toscana che è da sempre un punto di riferimento per il turismo". E a proposito di turismo, l’assessore ha ricordato come Ancona rappresenti la porta di ingresso delle Marche. "Abbiamo l’aeroporto, il porto e anche Marina Dorica, siamo in una posizione strategica e stiamo lavorando per rendere il capoluogo sempre più attrattivo per i visitatori stranieri e farne una destinazione internazionale. Berardinelli ha anche svelato un nuovo progetto per Marina Dorica che vede la collaborazione con altre quattro marine marchigiane (Fano, Senigallia, Numana e Porto San Giorgio) per offrire ai diportisti servizi integrati e a prezzi vantaggiosi, con scontistiche sugli approdi dei porti interessati. "Senza dubbio nella nostra regione è l’offerta balneare ad essere trainante - spiega l’assessore- ma per essere davvero competitivi dobbiamo sviluppare anche il resto: dall’enogastronomia alle piste ciclabili, dall’arte alla cultura, al turismo outdoor, ai cammini, ai santuari e molto altro, tutto questo per competere con le destinazioni internazionali. Pensiamo che circa il 25% degli stranieri scelgono la destinazione Italia soprattutto per il cibo. Anche nella nostra provincia abbiamo un puzzle da comporre forti delle nostre eccellenze e peculiarità". E ha concluso: "Desidero ringraziare gli uffici comunali e in particolare Sergio Sparapani per aver predisposto tutta la documentazione necessaria. Il processo di candidatura alla Bandiera blu è complesso ed è in carico al Servizio Turismo del Comune in collaborazione con enti, operatori, associazioni, cittadini. Ogni anno i criteri di assegnazione si fanno più stringenti, la Fee è molto esigente da questo punto di vista e il nostro impegno non si ferma all’ottenimento della Bandiera Blu ma prosegue per il suo mantenimento nel tempo". Intanto è in programma nelle prossime settimane una festa nella baia per festeggiare tutti insieme l’ambito vessillo.