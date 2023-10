Marina Dorica più sostenibile: premiata anche ai Blue Awards

Marina Dorica si aggiudica un riconoscimento speciale alla II edizione dei Blue Marina Awards di Assonautica e Assonat dedicati all’eccellenza nei porti turistici. E’ stato infatti assegnato a Marina Dorica il Premio Speciale BMA Innovazione, un prestigioso riconoscimento che vede Ancona accanto ad altre importanti realtà italiane a cui sono stati attribuiti premi per la sostenibilità (Porto Turistico di Jesolo) sicurezza (Porto Turistico Marina di Camerota) e accoglienza turistica (Marina di Porto Cervo). L’evento dei Blue Marina Awards è inserito nel palinsesto della Barcolana di Trieste e ha celebrato l’impegno delle strutture dedicate alla nautica da diporto verso l’eccellenza nell’industria portuale italiana prendendo in esame un centinaia di porti. Soddisfazione quindi, per Marina Dorica che da anni è un porto d’eccellenza del mare Adriatico con i suoi oltre 1300 posti barca e riconoscimenti di qualità come la Bandiera Blu (confermata ogni anno dal 2011). "Marina Dorica è sempre più innovativa, sostenibile, fruibile e attenta all’ambiente" spiega il presidente di Marina Dorica SpA Leonardo Zuccaro -. Aver ottenuto nel 2019 la certificazione dal RINA è un risultato che pone Marina Dorica fra i più virtuosi porti turistici italiani per il rispetto dell’ambiente e del mare". La certificazione è stata conseguita dopo aver avviato il Sistema di Gestione Ambientale che rispetta i principi della norma UNI EN ISO 14001 che contraddistingue le realtà aziendali che prestano particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e, nel nostro caso specifico, del mare. "Inoltre il nuovo impianto fotovoltaico che è stato realizzato alla base del triangolone, per incrementare l’autoproduzione di energia riducendo le emissioni di CO2 ci conferma così anche tra i marina più green d’Italia" continua Zuccaro.

L’impianto ha una potenza di 196 kWp e grazie ai suoi 400 moduli fotovoltaici bifacciali di ultima generazione, che sono in grado di captare anche la luce riflessa, produrrà oltre 230.000 kWh di energia elettrica l’anno.