"Marina Dorica va valorizzata"

di Giacomo Giampieri

P come porto. E non è un caso se le interviste ai cittadini, per un’altra puntata de ‘La città che vogliamo’, le abbiamo realizzate proprio fronte mare, a due passi dalla principale infrastruttura anconetana. Quel porto che tutti vorrebbero più fruibile per le passeggiate, più aperto agli eventi, più accogliente per riconnetterlo – come in passato – al tessuto sociale di Ancona. Per certi versi, secondo alcuni, anche riqualificato in alcuni spazi. Apre Flavio Fioretti, particolarmente critico: "Ci sono alcuni punti in degrado – sottolinea – e altri dove le barriere metalliche impediscono l’accesso a spazi che, al contrario, abbiamo sempre frequentato da bambini. Servirebbe, a mio avviso, anche maggiore illuminazione. Purtroppo capisco le necessarie misure di sicurezza imposte dall’Autorità portuale, ma noi anconetani vorremmo tornare a poter frequentare un po’ più liberamente il porto". Fuori dagli schemi, molto originali sono le idee di Daniela Ricci: "Cosa farei io, se fossi il sindaco? Tantissimi eventi al porto, compresi quelli enogastronomici e non solo artistici – spiega -. Ho un consiglio da dare al Comune. Sarebbe bellissima una città piena di sculture, che richiamino il mare e la nostra cultura. E poi bandiere, fiori e colori nella camminata verso il porto: questo potrebbe attirare gente dall’entroterra, sarebbe un bel biglietto da visita per i turisti appena sbarcati e anche per gli anconetani stessi. Il porto ritroverebbe così quel suo splendore di cinquant’anni fa". Con Ricci, che si dice favorevole all’attracco delle crociere, si entra anche nel tema della stazione marittima: "Va riaperta subito, non si capisce neppure perché sia stata chiusa a dire il vero...". Resta sull’argomento anche Maurizio Vecchiarino: "Mi piacerebbe molto che venisse riattivata. L’ho utilizzata per molti anni, quando salivo sul treno da lì e andavo a lavorare a Pesaro. E ugualmente molti colleghi che scendevano da Pesaro, la usavano per poi raggiungere il centro di Ancona. E – avverte –, badate bene: non soltanto per ragioni legate alla loro professione, ma anche per fare shopping nei negozi anconetani. Aveva una funzione strategica". Poi, sul porto, dice: "Ho ricordi ancestrali da ragazzino – continua Vecchiarino -. Mi ricordo quando con la famiglia e gli amici facevamo lunghe passeggiate, soprattutto d’estate. Se è vero che l’anconetano è un po’ pigro, rendere il porto più fruibile potrebbe essere un incentivo per riconnetterlo meglio alla città, il cui legame – va detto – è inscindibile, cercando comunque di coniugare le esigenze commerciali, ambientali e di vivibilità". Ervin Lila, invece, conduce in altri mari la discussione. Per un semplice motivo: "Lo scalo anconetano è prevalentemente legato al traffico delle merci, quindi ad aspetti di carattere economico. Io valorizzerei meglio Marina Dorica, uno scrigno del porto turistico che, a mio parere, viene sfruttata sempre troppo poco". E argomenta la sue ragioni: "Dopo una certa ora non fanno più entrare e, inevitabilmente, anche i locali presenti sono costretti a chiudere. Questo non aiuta gli imprenditori del territorio. Mio nipote, ad esempio, gestisce la Perla Nera, proprio a Marina Dorica. Una sera abbiamo organizzato una festa, molto ben riuscita, con bella gente, buona musica e senza problemi. E siamo rimasti fino all’alba per ripulire tutto e lasciare il piazzale come lo avevamo trovato. Al mattino ci hanno avvertiti che non avremmo più potuto organizzare feste, forse perché i rumori avevano disturbato qualcuno. Non è questo lo spirito per sostenere gli imprenditori del posto e, al contempo, rivitalizzare una zona meravigliosa di Ancona come quella portuale".