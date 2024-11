Marina, due giornate a Giovagnoli

Solo sessanta i biglietti disponibili per i tifosi dell’Osimana per la trasferta di domenica allo stadio Sandro Ultimi di Chiesanuova di Treia. E’ la partita più importante della decima giornata di Eccellenza: di fronte prima contro quarta in classifica.

Squalifiche. In Eccellenza due giornate per De Matteis (Alma Juventus Fano). Una a Veneroso (Matelica) e Tortelli (Tolentino).

Promozione. Due giornate di stop per Giovagnoli (Marina). Una a Storani e Mosca (Vigor Castelfidardo), Serpicelli (Barbara Monserra), Rebiscini (Pergolese), Paoli (Villa S.Martino) e Carboni (Moie Vallesina). Squalificato fino al 20 novembre Guiducci, allenatore della Pergolese ‘’per comportamento irriguardoso nei confronti di un calciatore avversario, reiterato anche a seguito del provvedimento di espulsione’’. Una giornata di stop per Profili, allenatore del Marina. Ammenda di euro 50 al Marina. Inibizione fino al 20 novembre per il dirigente del Marina, Spadini. Promozione. Vismara-Sassoferrato Genga si giocherà al campo Vismara di Pesaro. Prima categoria. Due giornate di stop per Boria (Castelbellino). Una a Gyabaa (Fc Osimo), Baldoni (S.Biagio) e Stortoni (Passatempese).

Coppa. Mercoledì tornerà la Coppa Itala di Eccellenza e Promozione. Per l’Eccellenza in programma le partite di ritorno delle semifinali: Osimana-Urbania (andata 3-2) e Monturano-Chiesanuova (andata 0-2). In Coppa Italia di Promozione via ai quarti di finale con le gare di andata. Per le nostre sfida tra Marina e Moie Vallesina. Squalifiche Coppa. In Coppa Italia di Eccellenza una giornata a Farias (Urbania). Nella Coppa di Promozione una giornata a Calligari, Ballarini e Perna (Vigor Castelfidardo).