Marina e Jesina: attente

Marina e Jesina sono chiamate a difendere il primato nel girone A di Promozione. E per giunta in trasferta. Comincia oggi il Marina di Profili, di scena sul campo del Sassoferrato Genga. Un Marina reduce dalla vittoria interna contro la Biagio Nazzaro che ha permesso a Giovagnoli e compagni di agguantare il primo posto. Tutt’altra aria invece nel Sassoferrato Genga: la neopromossa è ferma in terz’ultima posizione con un solo punto. Domani invece andrà in scena un match tra due squadre che sa di categorie superiori, ma attualmente deluse.

A Chiaravalle la Biagio Nazzaro ospiterà una Jesina che ha frenato nell’ultimo turno con il pari interno contro il Vismara. I leoncelli se la dovranno vedere con la voglia di riscatto di una Biagio Nazzaro partita con il freno a mano tirato: i rossoblu sono stati eliminati dalla Coppa Italia e sono reduci da due sconfitte di fila e con un solo punto in classifica preso alla prima giornata. Ci si aspettava di più dalla Biagio Nazzaro, ma anche dalla Vigor Castelfidardo, sempre protagonista negli ultimi anni tra Coppa e campionato, ma ancora ferma in fondo alla classifica senza punti e senza gol realizzati. Oggi la squadra allenata da Malavenda ospiterà una Pergolese ancora a secco di vittorie, ma reduce da due risultati positivi. Un’altra squadra partita male è il Sant’Orso, finalista l’anno scorso playoff e ancora senza punti che oggi ospita al Montesi di Fano un Moie Vallesina chiamato alla conferma dopo le due vittorie nel giro di tre giorni tra Coppa e campionato. Al riscatto è chiamato anche il Barbara Monserra dopo due sconfitte consecutive senza segnare neanche un gol che ospita (al Puerini di Ostra Vetere per indisponibilità del proprio campo) il Lunano. Il programma.

Promozione, quarta giornata. Girone A. Oggi: Appignanese-Fermignanese, Barbara Monserra-Lunano (al Puerini di Ostra Vetere), S.Orso-Moie Vallesina, Sassoferrato Genga-Marina, Vigor Castelfidardo-Pergolese, Villa S.Martino-Tavullia Valfoglia, Vismara-Gabicce Gradara (ore 14:30). Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Jesina. Classifica: Villa S.Martino, Fermignanese, Jesina, Marina e Tavullia Valfoglia 7; Lunano 6; Vismara e Gabicce Gradara 5; Moie Vallesina 4; Barbara Monserra 3; Appignanese e Pergolese 2; Biagio Nazzaro Chiaravalle e Sassoferrato Genga 1; S.Orso e Vigor Castelfidardo 0.