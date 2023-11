Marina, le mareggiate colpiscono ancora

Marina di Montemarciano, gli chalet ancora in preda delle mareggiate: "Non sappiamo più cosa fare". Saltato il pavimento alla trattoria di mare ‘Heidi’, rimosse anche alcune attrezzature a ‘La Cala’, dove l’acqua ha raggiunto di nuovo il locale. Ieri è stato inoltre necessario ripulire il tratto stradale dai sedimenti spostati dal vento, mentre l’acqua ha lambito alcuni tratti di strada. Un fenomeno che flagella le attività di un tratto di lungomare ormai da diversi anni, esasperando gli operatori che, dopo notti insonni, giornate di duro lavoro da oggi dovranno rimettere le mani nelle strutture.

"Non so più cosa dire perché ripetiamo sempre le stesse cose – sbotta Marco Mengucci, titolare di Heidi - auspichiamo che venga fatto qualcosa il più presto possibile, stiamo perdendo tutto". Quella di Mengucci è un’attività storica del lungomare di Marina di Montemarciano, passata di padre in figlio: "Il pavimento della veranda è stato ancora sollevato, ci devo rimettere le mani per evitare che mi venga portato via".

Inutile ormai anche il lavoro di ripascimento: "Come fa un po’ di mare, il lavoro fatto a inizio stagione diventa inutile – prosegue – ci salvano i blocchi, perché in alcuni tratti la spiaggia viene ‘mangiata’ completamente". In attesa di un intervento definitivo, si è andatati avanti con interventi tampone: "I lavori sarebbero dovuti partire a novembre, ma ancora non abbiamo novità, speriamo di avere notizie in merito presto – conclude – riguardo al lavoro di rinascimento, non può essere fatto ‘man mano’, ma va fatto tutto insieme, altrimenti si rischia ogni volta di ricominciare. E per noi, ogni volta oltre al lavoro, bisogna tenere conto del danno economico".

Oggi si verificheranno anche eventuali danni sulla spiaggia di velluto dove ieri il mare, soprattutto a Ponente, ha raggiunto la parte alta della spiaggia. Come a Marina di Montemarciano, ormai da anni ci sono tratti, come quello in prossimità del porto canale (lato sud), o quello di ciarnin, molto sensibili alle mareggiate. Paratie e abbancamenti anche questa stagione saranno attivati per proteggere il più possibile un tratto di spiaggia dalle mareggiate. A breve partiranno ‘gli accumuli’ donando così alla spiaggia di velluto il suo ‘vestito’ invernale. Prevista anche un’accelerazione sui tempi che si sono allungati per via delle temperature estive che hanno imperversato fino allo scorso week-end.