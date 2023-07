Marina, rami in spiaggia: saranno rimossi

MONTEMARCIANO

Ancora grossi rami e rifiuti nella spiaggia libera dietro la stazione ferroviaria, lungomare Cappellini: da giorni protestano i bagnanti l’amministrazione promette entro pochi giorni la rimozione. La protesta corre anche sui social dove il nodo è stato segnalato da alcuni giorni. "Si comunica – è la nota dell’amministrazione comunale - che questa settimana si procederà con lo smaltimento del materiale spiaggiato ad oggi presente nella spiaggia del Lungomare Cappellini. Il ritardo nell’asporto del materiale è dovuto alle difficoltà riscontrate nel reperire ditte e mezzi adeguati per poter procedere considerato che l’accesso al lungomare è consentito solo attraverso un sottopasso di altezza limitata. La ditta contattata ha informato che avrà disponibili i mezzi non prima di martedìmercoledì. Confidiamo che già per il prossimo giovedì la spiaggia sarà ripulita. "Altro pessimo esempio – incalzano da progetto Montemarciano- di come si può svilire il ruolo di un Comune e delle sue articolazioni che qualcuno definisce ‘uffici competenti’. Il problema era eviente a tanti da molto tempo ma la soluzione è arrivata dopo aver portato all’esasperazione i cittadini che hanno deciso di protestare".