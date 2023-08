Marina, tragedia sfiorata: 22enne lo salva

Non è stato il Ferragosto che Leonardo, Marco e Mauro si immaginavano. La giornata più affollata, la data zero delle vacanze, stava per trasformarsi in una tragedia sul litorale di Marina di Montemarciano. Non erano ancora le 10 del mattino quando un 45enne di origine asiatica ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno di fronte allo storico stabilimento "Heidi". In seguito ad un forte crampo, l’uomo si è spaventato ed ha cominciato ad ingerire acqua. A questo punto entrano in gioco Leonardo Antonietti, bagnino di salvataggio, Marco e Mauro Mengucci, i titolari dello stabilimento. Un gioco di squadra orchestrato con una perfetta sincronia ha permesso di evitare il peggio come racconta Marco Mengucci: "E’ stato tutto così naturale che faccio fatica a spiegarlo: Leo si è occupato del massaggio cardiaco, mio fratello è andato a prendere l’ossigeno e tutto il kit di soccorso mentre io chiamavo l’ambulanza cercando di tranquillizzare la moglie, comprensibilimente frastornata – continua Marco - La tensione, l’adrenalina, la paura di non essere adeguati, anche questo è difficile da spiegare, per fortuna è andato tutto bene".

Poi c’è Leonardo, per tutti Leo, 23 anni tra pochi giorni, originario di Castel Colonna. Verrebbe spontaneo chiamarlo "eroe", ma questa definizione non gli piace così tanto: "Non mi reputo un eroe, è un discorso di umanità. Ho guardato negli occhi la moglie, era a pezzi, l’uomo in condizioni disperate. In quel momento ho pensato solo a portare avanti il massaggio cardiaco. Non so quanto tempo sia durato, mi hanno detto una decina di minuti, il mio pensiero era rivolto a lui – dice Leonardo - Mi sono alternato con un’infermiera che era in spiaggia, ma temevo seriamente di perderlo. Quel sussulto è stato un momento di gioia indescrivibile, alla fine sono crollato in un pianto liberatorio".

Per alcuni minuti il tempo si è fermato, tutto è rimasto sospeso in un silenzio apnoico. Interminabili istanti di terrore spezzati solo dalle grida di gioia e dalle lacrime dei soccorritori. Ma non è stato un pianto di dolore, bensì di gioia e di liberazione.

E’ ancora emozionato Leonardo, ma è consapevole di ciò che è riuscito a fare insieme a Marco e Mauro: "Non mi era mai capitata una cosa del genere, al massimo avevo portato fuori dall’acqua degli anziani – conclude il bagnino - Siamo preparati a queste evenienze, viverle è tutta un’altra storia".

Nicolò Scocchera