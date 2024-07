Marini in cima al mondo. Al primo posto nel ranking

Onore e responsabilità per Tommaso Marini, nuovamente numero uno al mondo: dopo il titolo europeo anche la conquista del primo posto al mondo nel ranking del fioretto maschile. Tommaso Marini è nuovamente in cima alla classifica individuale maschile di fioretto e arriverà con questo primato da difendere in pedana ai prossimi giochi olimpici di Parigi 2024. L’anconetano del Club Scherma Jesi e delle Fiamme Oro, al termine delle gare individuali di tutti i campionati continentali che si sono svolti a giugno, è tornato in cima alla classifica internazionale individuale, vetta che era già stata sua in passato, prima dell’infortunio alla spalla che lo aveva costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico e, di conseguenza, a saltare diversi appuntamenti del circuito. Ma dopo l’operazione l’azzurro è tornato più in forma che mai e lo ha dimostrato a più riprese in questo 2024, anche sulla pedana di Basilea, dove pochi giorni fa ha centrato il suo primo oro europeo superando in finale il compagno di squadra Alessio Foconi con il punteggio di 15-4. Tommaso Marini, che tra l’altro è stato anche vincitore della Coppa del Mondo 2022, affronterà la sua prima Olimpiade in carriera – a Tokyo era riserva – non solo da oro mondiale e continentale in carica, ma anche da numero uno del ranking mondiale. L’anconetano ora precede lo statunitense Nick Itkin e il cinese di Hong Kong Ka Long Cheung che lo precedevano nel ranking mondiale fino a pochi giorni fa. Curiosamente, fu proprio contro lo statunitense Itkin, in finale ai Mondiali di Milano di un anno fa, che il fiorettista allenato da Stefano Cerioni riuscì a imporsi per 15-13 conquistando il titolo iridato. Ci riproverà nel 2025 a Tbilisi, visto che i Mondiali si disputano ogni due anni, ma intanto ci sono le Olimpiadi di Parigi e Tommaso Marini che nei giorni scorsi è partito per il ritiro con la nazionale, al centro di preparazione olimpica Giulio Onesti di Roma, dove gli azzurri si tratterranno per dieci giorni, tutti insieme per lavorare e concentrarsi in vista dell’appuntamento a cinque cerchi. In ritiro, insieme a Marini, anche l’azzurro osimano del Club Scherma Jesi Francesco Ingargiola, anche lui come l’anconetano in possesso del doppio tesseramento con le Fiamme Oro.

g.p.