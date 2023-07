Marini, Raffaeli I bimbi d’oro ora sono grandi

Tommaso ha saputo unire il dono che madre natura gli ha dato a una formazione atletica e agonistica ineguagliabili. Diventando campione del mondo di fioretto, sbaragliando concorrenti ben più quotati di lui e magari anche con attrezzature sportive più dotate. Il valore della sua vittoria, come quelle di Sofia Raffaeli, ma anche di Gianmarco Tamberi, figli d’oro dello sport della provincia anconetana, è ancora più elevato se si pensa in che condizioni questi ragazzi si sono formati. Lo stesso Gimbo, allenandosi in vista dei mondiali, non aveva esitato a lanciare strali nei confronti delle condizioni della pista d’atletica dell’Italico Conti, alle Palombare. Poi ci mette sempre del suo, si allena alla perfezione e in gara fa il mostro, come accaduto recentemente in Polonia. E Sofia Raffaeli? La formica atomica è nata a Chiaravalle, una cittadina dove le strutture sportive non possono essere all’altezza di campioni olimpici. Per formarsi e unire il talento indiscusso all’allenamento, si è affidata alla grande scuola della ginnastica di Fabriano. Una cittadina di provincia, sì, che nella cartina geografica italiana viene sì e no segnata con la penna rossa. Eppure capace di sfornare campioni di altissimo profilo. Anche grazie a Sofia, di Fabriano parla tutto il mondo. E questa storia non finisce qui. Perchè di talenti anconetani potremmo citarne altri. Basti pensare a Pajola e Polonara, i due baskettisti che sfidano sotto canestro i più grandi del globo. O alla giovanissima Medea Falcioni, 13 anni, anconetana, una scheggia sull’acqua con il suo windsurf e in grado di fare incetta di medaglie in ogni competizione. Senza dimenticare Alberto e Claudia Rossi, padre e figlia con la vela nel sangue, sempre più leader e destinati a successi mondiali. Tanta roba per questa provincia che da tanto tempo non conosceva una vetrina patinata simile. Non sono più fuochi di paglia. Quando alle scuole si uniscono i talenti, possono uscire solo meraviglie.

Andrea Massaro