Marini, stoccate vincenti. Suo il Grand Prix di fioretto

Grande vittoria domenica per Tommaso Marini nella terza e ultima giornata del Grand Prix di fioretto a Torino. Il fiorettista anconetano delle Fiamme Oro, che da anni si allena presso il Club Scherma Jesi, è stato infatti protagonista di una inarrestabile cavalcata sulle pedane della Inalpi Arena. Marini ha debuttato superando lo statunitense Olivares (15-9), e ha poi vinto il derby azzurro contro Damiano Di Veroli (15-3). Negli ottavi l’anconetano ha sconfitto 15-8 l’atleta neutrale Borodachev, e ha offerto un’altra prova di forza nei quarti battendo per 15-9 Itkin nel match che gli ha dato la certezza della zona medaglie. Ma il campione del mondo ed europeo in carica non si è fermato qui: in semifinale si è imposto con il punteggio di 15-8 sullo spagnolo Carlos Llavador, ottenendo così il pass per l’ultimo atto.

In finale Tommaso Marini ha dominato dalla prima all’ultima stoccata vincendo con un netto 15-3 sul ceco Choupenitch e salendo per la prima volta in carriera sul primo gradino del podio della storica tappa torinese. Nutrita la pattuglia della provincia in gara in Piemonte, agli ordini del CT jesino Stefano Cerioni: Serena Rossini (delle Fiamme Gialle, società di allenamento Ancona, che si allena a Jesi), Benedetta Pantanetti (del Centro Sportivo Carabinieri, si allena a Jesi), Elena Tangherlini (del Gruppo Sportivo Esercito, Società di allenamento Frascati, si allena a Jesi), Alice Volpi (delle Fiamme Oro, anche lei si allena a Jesi), Francesco Ingargiola (delle Fiamme Oro, allenamenti a Jesi).

Fermati nelle fasi precedenti di qualificazione gli altri jesini Marco Proietti, Federico Greganti, Francesco Cercaci, Matilde Calvanese (nata e cresciuta nel club di Jesi, poi transitata nelle Fiamme Oro) e Ludmilla Terni (della Federazione Argentina, tesserata nel Club Scherma Jesi) e Anna Stepanka Nemcova (della Repubblica Ceca, tesserata nel Club Scherma Jesi).

Grande la soddisfazione del presidente del Club Scherma Jesi Maurizio Dellabella, per l’ampia pattuglia di atleti del club presenti a Torino, oltre che per il successo di Tommaso Marini, per il quale il successo torinese è una nuova perla su un palmares già ricchissimo nonostante la giovane età del fiorettista: Marini compirà 25 anni il 17 aprile ma ha già vinto un argento alle Olimpiadi, due ori e un argento ai Mondiali, due ori, un argento e un bronzo agli Europei, un oro ai Giochi Europei e la Coppa del Mondo di fioretto senza dimenticare la brillante carriera a livello giovanile. L’anconetano si conferma l’uomo leader del fioretto azzurro e non solo.

Andrea Pongetti