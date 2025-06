Marini, un fioretto d’oro. Trionfo con la squadra

Tommaso Marini torna a guardare tutti dall’alto nel fioretto maschile europeo. Dopo la medaglia d’oro nell’individuale dello scorso anno (quando era arrivato pure un bronzo nella prova a squadre) e il terzo posto, sempre nella gara singola, in questa edizione della rassegna continentale ospitata da Genova, il campione di Ancona conquista coi compagni di Nazionale l’oro nella prova a squadre. "Sono molto contento anche se in finale non ho tirato bene, ma siamo stati compatti e contro la Russia abbiamo dimostrato di avere un grande carattere e un grande cuore. Stiamo andando nella direzione giusta" ha detto Marini dopo la vittoria. Battuta in finale 45-43 la Francia composta da Pierre Loisel, Maxime Pauty, Rafael Savin e Anas Anane, vincitore proprio su Marini in semifinale nell’individuale, ma poi sconfitto per l’oro da Bianchi. Nell’atto conclusivo il CT Simone Vanni ha lasciato a lungo a sedere Marini, entrato sul 35-32 per l’Italia: impatto shock con Loisel nonostante il cambio di fioretto (0-6) e Francia avanti 35-38, ma l’iridato reagisce e al cambio si va sul 39-40.

Nell’ultimo assalto, Bianchi dà la vittoria all’Italia. L’Italia è scesa in pedana nei tre turni col quartetto annunciato cioè col neocampione italiano (proprio in finale su Marini a Piacenza) ed europeo Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e l’argento olimpico Filippo Macchi, ad affiancare il campione anconetano.

Gli azzurri, testa di serie numero 1 e strafavoriti, saltano in base al regolamento gli ottavi di finale e iniziano direttamente dai quarti dove liquidano con facilità l’Austria, numero 8 stagionale: 45-26 con Marini poco utilizzato, in pedana solo contro Reichetzer, che viene superato 5-2. Il dorico è invece decisivo in semifinale dove l’Italia, con l’Ain, cioè gli atleti russi che gareggiano come neutrali senza rappresentare la Russia, squalificata da tempo dal Cio, parte malissimo, trovandosi sotto 11-20: è Marini a suonare la carica battendo, dopo aver perso 2-5 con Mylnikov, 7-3 Kirill Borodachev, e riportando i suoi sul 25-28.

L’inerzia del match a quel punto cambia, anche i compagni portano stoccate, mentre Marini batte pure l’altro Borodachev, Anton, per 4-3 dando l’allungo ai suoi (39-36) che poi con Bianchi chiudono sul 45-40.

Finale da pronostico con la Francia, che nei quarti batte la Germania 45-29 e in semifinale il Belgio 45-41. Qui, dopo un inizio in equilibrio, il 7-3 di Macchi su Pauty dà il via al sorpasso azzurro (10-8), con l’Italia che resta avanti a metà gara (25-21). Poi le difficoltà di Marini, la reazione (4-8) e Bianchi, ancora superlativo, trascina all’oro.

Andrea Pongetti