Mario Fioretti, un Uomo dalle Straordinarie Qualità Umane, Domani l'Intitolazione dei Giardini

Domani (ore 18.30) l’area verde posta tra via Spaldi e vicolo delle Terme, diventerà ufficialmente "Giardini Mario Fioretti". Alla cerimonia interverranno autorità, familiari e amici di Mario, figura dalle straordinarie qualità umane, attivo nel sociale, sempre pronto ad aiutare le persone e in particolare quelle più fragili, scomparso 6 anni fa. La moglie Maria Grazia Sabbatini – ricevuta ieri in Municipio dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo e dall’assessore alla cultura Luca Brecciaroli (foto) – ha voluto ringraziare, anche a nome dei figli Sandro e Andrea tutti coloro che hanno proposto l’intitolazione con le loro firme e l’Amministrazione comunale che ha seguito l’iter burocratico. "Con la sua ironia e con il sorriso sempre in bocca - ricorda la vedova - Mario aveva sempre una buona parola per tutti, era sempre pronto ad aiutare chiunque. È stato un buon arbitro di calcio, un sindacalista che ha sempre agito con grande impegno civile, un appassionato della politica di cui aveva un’idea alta ed è stato un marito e un padre che tutti vorrebbero avere".