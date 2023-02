Mario Perrotta fa Antonio Ligabue "Il grande pittore, scemo del paese"

Sarà "Un Bès", pluripremiato spettacolo di e con Mario Perrotta dedicato al pittore Antonio Ligabue, ad aprire stasera (ore 21) la rassegna ‘Perdere la testa’ di Montecarotto. E’ il primo di quattro appuntamenti tra amore e follia che andranno in scena al Teatro Comunale fino al 13 maggio. "Provo a chiudere gli occhi e immagino: io, così come sono, con i miei 40 passati, con la mia vita, quella che so di avere vissuto, ma senza un bacio – scrive Perrotta nelle note di regia – Neanche uno. Mai. Senza che le mie labbra ne abbiano incontrate altre, anche solo sfiorate. Senza tutto il resto che è comunione di carne e di spirito, senza neanche una carezza. Mai. E allora mi vedo, io, così come sono, scendere per strada a elemosinarlo quel bacio, da chiunque, purché accada". Poi la ‘rivelazione’: "Ecco, questo m’interessa oggi di Antonio Ligabue: la sua solitudine, il suo stare al margine, anzi, oltre il margine, oltre il confine, là dove un bacio è un sogno, un implorare senza risposte che dura da tutta una vita. Voglio avere a che fare con l’uomo Antonio Ligabue, con il Toni, lo scemo del paese. Mi attrae e mi spiazza la coscienza che aveva di essere un rifiuto dell’umanità e, al contempo, un artista, perché questo doppio sentire gli lacerava l’anima: l’artista sapeva di meritarlo un bacio, ma il pazzo, intanto, lo elemosinava. Voglio stare anch’io sul confine e guardare gli altri. E, sempre sul confine, chiedermi qual è dentro e qual è fuori".

Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con Paola Roscioli e Riccardo Paterlini, ha vinto il Premio UBU 2013 per il miglior attore protagonista, il Premio Hystrio-Twister 2014 come ‘Miglior spettacolo dell’anno’ a giudizio del pubblico e il Premio UBU 2015 come ‘Miglior progetto artistico e organizzativo’ per l’intero ‘Progetto Ligabue’.