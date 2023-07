Marito e moglie muoiono in casa a poche ore di distanza: il tragico ritrovamento a Osimo

Osimo, 14 luglio 2023 – Una tragedia che si è consumata ieri notte alla periferia di Osimo. Due anziani, moglie e marito, sono stati trovati morti in casa a San Biagio verso le 21.

L’uomo di 80 anni e la moglie di 75 erano entrambi malati da tempo e con diversi problemi. Sul posto, in via Manzoni, sono intervenuti il personale del 118, i carabinieri della stazione di Osimo e i vigili del fuoco del distaccamento di San Sabino che hanno dovuto forzare una porta finestra al piano terra per consentire ai sanitari di entrare.

La donna è stata ritrovata sulle scale che conducono al primo piano, già morta. Il marito invece era a terra nel bagno al primo piano. Stando al medico legale e all’ispezione cadaverica svolta stamattina, si tratterebbe di morte naturale. Una prima ricostruzione fa pensare che l’uomo sia caduto in bagno battendo la testa e la moglie, resasi conto, avrebbe tentato di soccorrerlo e per scendere velocemente al piano di sotto dovrebbe essere caduta lungo le scale.

La morte sarebbe sopraggiunta ieri mattina per l’80enne, poche ore dopo per la moglie, che non sarebbe riuscita a chiedere aiuto. Le salme, accertato il decesso per cause naturali e non avendo trovato segni di effrazione in casa, sono state entrambe riconsegnate all’amministratore di sostegno per organizzare i funerali.