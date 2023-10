Market abusivo, arrivano multa e chiusura

Locali ed esercizi pubblici: controlli a tappetto di polizia e Ast di Ancona (azienda sanitaria ter-ritoriale, ndr) per garantire il rispetto delle normative giuridico-amministrative e sanitarie. Chiuso un esercizio commerciale. In poche ore, elevate sanzioni pari (complessivamente) a 7mila euro. È questo il bilancio dei controlli della squadra amministrativa della questura dorica. Che nel fine settimana ha fatto diversi blitz nei negozi della città per verificare eventuali irregolarità nel settore del commercio. Dai sopralluoghi è emerso come un locale che somministrava alimenti e bevande ad Ancona fosse abusivo. Il titolare, un 30enne di origini straniere, non aveva infatti la licenza. Per la violazione, è stata comminata una sanzione di ben 5mila euro. Giro di vite anche al Piano San Lazzaro: qui, 2000 euro di multa per un esercizio di vicinato. Il titolare non registrava le cosiddette operazioni di manipolazione dei cibi sul registro di auto-controllo Haccp. Per chi non lo sapesse, quasi tutti coloro che operano nel settore della ristorazione o che, comunque, manipolano alimenti, devono attenersi a rigide normative.