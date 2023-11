Marmitte nel mirino: ladri nel parcheggio

Ladri di marmitte in azione, diverse le segnalazioni sui social. L’ultimo colpo risale a ieri quando ignoti hanno trafugato la marmitta da un’auto in sosta nel parcheggio del centro commerciale ‘Il Molino’.

Ad accorgersi del furto è stata la proprietaria che una volta rientrata in auto dopo aver fatto la spesa non è riuscita a partire a causa del rombo assordante. Come modus operandi, i ladri utilizzano sempre lo stesso: si sdraiano sotto la macchina, fanno due tagli sul tubo di scarico, estraggono la marmitta utilizzando il flessibile elettrico a batteria (un utensile che sul mercato si trova a meno di 100 euro) e in questo modo non hanno neanche bisogno di sollevare l’auto, riuscendo a mettere a segno il colpo senza dare troppo nell’occhio. Se agiscono di giorno, solitamente si avvalgono di un ‘palo’. Ai ladri di marmitte interessa il contenuto del catalizzatore. I micro canali del dispositivo della marmitta contengono una piccola quantità - di solito circa 3 grammi - di metalli preziosissimi come palladio, platino e rodio. Sono le vetture più recenti a essere prese maggiormente di mira. I ladri prediligono le Euro 4, le Euro 5 o le Euro 6. Sui social gli automobilisti sono stati messi in allarme dalla presenza di una possibile banda in azione in città. Una delle vittime ha dichiarato che oggi sporgerà denuncia ai carabinieri. Furti di marmitte che si erano verificati già in passato, quando nel mirino erano finite alcune auto in sosta nel parcheggio del centro commerciale ‘Il Maestrale’ e , anche in quell’occasione, i ladri avevano agito poco prima delle festività natalizie. Non solo parcheggi dei centri commerciali, ma anche quartieri residenziali dove i ladri di marmitte avevano fatto razzia per lo più di notte e prendendo di mira soprattutto vecchie Citroen C3.