"Marta", un viaggio nuovo sui bus . Biglietti online e lettore anti furbetti

Nasce ‘Marta’, titoli online e convalida anche per abbonamenti con un target contro i ‘furbetti’. Un biglietto unico regionale, acquistabile con carta di credito, telefonino, codice qr o smart card, per viaggiare sul trasporto pubblico locale delle Marche. Al tempo stesso un sistema deterrente contro il mancato pagamento del biglietto visto che sarà sempre necessario validare il titolo di viaggio in un apposito lettore a bordo dei bus, i controllori avranno a disposizioni i dati e le foto di chi sottoscrive abbonamenti tramite un palmare/pos e ci sarà un sistema di videosorveglianza per monitorare e acquisire dati sulle presenze di viaggiatori sui mezzi. Tutto questo è il progetto ‘Marta’, acronimo di Marche Trasporti App, che la Regione Marche ha varato grazie a un protocollo d’intesa con 35 operatori nelle cinque aziende consortili, e altri. Conerobus, delegata, ha predisposto la gara che si è aggiudicata la Pluservice di Senigallia, guidata da Giorgio Fanesi, la quale ha realizzato il sistema. Un bando, coordinato dal Servizio trasporti, da circa 7 milioni di euro per due terzi finanziato dalla Regione e il resto coperto da privati. Da Urbino a Sarnano, da Ancona ad Ascoli Piceno e Fermo, dunque, si viaggerà con unico biglietto acquisibile anche online, oltreché nel tradizionale formato cartaceo. Quanto ai tempi per portare a regime il sistema ‘Marta’, ha spiegato durante la presentazione in Regione l’assessore ai trasporti Goffredo Brandoni, affiancato dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, all’inizio dell’estate si partirà in provincia di Pesaro-Urbino per poi allargarsi a settembre con l’apertura delle scuole e l’auspicio di estenderlo a tutta la regione entro il 2025: "Le Marche sono la prima regione a livello di tecnologia su questo fronte con il sistema più evoluto di tutte le altre" ha sottolineato l’ingegner Fanesi, ribadendo i vantaggi in termini di dati a disposizione della Regione e nella lotta contro ai furbetti .