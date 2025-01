"Martedì d’Arte" da Zucchero a velò: oggi si parla di ‘Munch e i paesaggi interiori’

Tornano i ‘Martedì d’Arte’ da Zucchero a velò, il noto locale di via Torresi ad Ancona. L’iniziativa riprende in questo nuovo anno, dopo il successo avuto nel 2024. L’appuntamento è nel tardo pomeriggio di oggi (ore 19.30) ed è dedicato a uno dei pittori europei più noti a cavallo tra diciannovesimo e ventesimo secolo, Edvard Munch. Il titolo dell’incontro è ‘Munch e i paesaggi interiori’. Grazie ad una introduzione in cui si parlerà delle maggiori opere dell’artista norvegese, a cominciale naturalmente dal celeberrimo ‘Urlo’, i partecipanti potranno scoprire come Munch ha trasformato il colore in pura emozione. Poi, accompagnati dal buon cibo, in un calda e accogliente atmosfera potranno ‘colorare il loro inverno’, come si legge nella presentazione dell’evento. L’iniziativa gratuita con prenotazione (071969 2935).