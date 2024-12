’Martedì d’Arte’ da Zucchero a Velò dedicato a Andy Warhol

E’ dedicato al mito della Pop Art, Andy Warhol, il nuovo appuntamento mensile con la rassegna ’Martedì d’Arte’ da Zucchero a Velò, in via Torresi ad Ancona. Dopo il debutto con ‘Klimt – Chi ha paura’, oggi (a partire dalle ore 19.30) si prosegue con ‘Andy Warhol – Cartoline di Natale’. Alla serata si può partecipare da soli o in compagnia. In ogni caso nel locale si troverà un gruppo sempre più numeroso e accogliente, pronto a festeggiare insieme la magia della creatività in un atmosfera pre-natalizia. Verranno realizzate delle opere ‘pop’ che potrebbero diventare un perfetto regalo di Natale, o in alternativa dare un tocco di stile unico per questo periodo di festa.