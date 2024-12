Martedì il ritorno della Life Support

È previsto martedì prossimo, nella prima mattinata, l’arrivo nel porto di Ancona della nave Life Support di Emergency per lo sbarco delle 34 persone soccorse nelle acque internazionali libiche. I naufraghi, tutti uomini, hanno riferito di essere partiti da Zwara, in Libia. Le 34 persone soccorse provengono da Sudan e Pakistan, Paesi insicuri. È la seconda volta che le autorità competenti assegnano alla Life Support il porto di Ancona nel giro di un mese: "Le autorità italiane ci hanno assegnato il porto di Ancona per lo sbarco – è Il commento dei coordinatori di Emergency a bordo _. Ma arrivare fino al capoluogo marchigiano significa quattro giorni in più di navigazione e quindi aumenta la sofferenza dei naufraghi, già in uno stato di vulnerabilità. A causa del brutto tempo, le condizioni delle persone soccorse sono in peggioramento e molte di loro stanno manifestando mal di mare, nausea e le conseguenze fisiche della disidratazione".