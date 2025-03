Martedì insieme a Vanity Fair in edicola

Un’opportunità unica per conoscere da vicino grandi personaggi internazionali e delle nostre città, ma anche per capire l’evoluzione del costume e i protagonisti di moda, attualità e spettacolo. È il senso del progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì con l’acquisto del quotidiano. Nel prossimo numero riflettori su Gwyneth Paltrow, che saluterà Hollywood con Marty Supreme – il suo primo ruolo cinematografico significativo in 15 anni –, una commedia ambientata nel mondo del ping pong negli anni ’50, diretta da Josh Safdie e dove Paltrow recita al fianco di Timothée Chalamet.