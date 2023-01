Martellate contro auto e segnali: bloccato

Due ore di follia sulla spiaggia di velluto dove un giovane, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver litigato con la fidanzata si è accanito contro auto in sosta e segnali stradali colpendoli con un martello. A dare l’allarme, alcuni cittadini che, in panico, hanno chiamato il centralino del Commissariato per segnalare un uomo che, con un martello stava colpendo auto in sosta e i segnali stradali che incontrava nelle vicinanze di via Cellini.

I testimoni hanno fornito un’accurata descrizione dell’uomo in preda a un raptus che è stato rintracciato poco dopo mentre procedeva con la sua auto, ad alta velocità, a poca distanza dall’accaduto. L’auto su cui viaggiava l’uomo è stata inseguita dalla volante che, poche centinaia di metri dopo, è riuscita a braccarla e a identificare il responsabile dei danneggiamenti.

Si tratta di un 30enne con precedenti penali che viaggiava con un martello sul sedile posteriore: ‘Poco fa ho litigato con la mia fidanzata’, poche parole che agli agenti sono state sufficienti per capire che l’uomo era in stato di ebbrezza e lo hanno sottoposto all’alcooltest. Il 30enne è risultato con un tasso alcolemico di 2, quattro volte superiore a quello consentito. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la sua patente di guida è stata ritirata e l’auto affidata a una persona idonea alla guida. Ma la notte di follia del giovane era iniziata prima che alcuni residenti lo notassero mentre prendeva a martellate alcune auto in sosta e segnali stradali, perché a segnalare ulteriore danneggiamenti è stata anche una donna che ha fornito agli agenti la sua testimonianza: aveva notato un uomo che, tenendo in mano un martello, danneggiava le porte e le inferriate delle finestre di un edificio, provocando la rottura del vetro di una porta e danneggiando un cartello stradale.

Gli agenti, al termine degli accertamenti e dopo aver sentito i testimoni e verificati i danni, hanno proceduto al sequestro del martello utilizzato dall’uomo per provocare i danni a veicoli ed edifici e a denunciarlo anche per il reato di porto abusivo di armi e danneggiamento aggravato. I controlli sul territorio procedono da parte della polizia e verranno intensificati durante il week-end. Gli agenti sono inoltre impegnati nella lotta allo spaccio che ormai da tempo coinvolge anche le strutture del Campus scolastico e le fermate dei mezzi pubblici oltre ai luoghi abitualmente frequentati da studenti.