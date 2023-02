Martìn La Rosa rilegge i pittori più classici: ecco l’esposizione

"L’albero e la foresta": taglio del nastro sabato (ore 16.30, ingresso libero) al museo della carta e della filigrana di Fabriano per l’esposizione dell’artista argentino Martìn La Rosa. Da poco terminata la tappa spagnola con l’esposizione nella prestigiosa sede della fundacion Pedro Cano a Blanca (Murcia), ora arriverà nelle sale espositive del museo fabrianese una mostra innovativa che fa dell’iperrealismo e della rilettura dei pittori classici lo strumento di interpretazione e riflessione della contemporaneità. Nato nel 1972 a Buenos Aires. La Rosa, ha ricevuto tre importanti riconoscimenti: il premio Pio Collivadino al Giovane Artista, nel salone nazionale delle arti plastiche, il premio menzione nella Biennale di Chandón e il primo Premio nel Salone delle Mecenati di Pittura, ottenendo una Borsa di Studio per viaggiare in Italia. Lì ha vissuto per qualche tempo, visitando mostre e musei. Da allora si reca periodicamente in Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Olanda, Stati Uniti, per visitare le mostre di quelli che considera i suoi maestri: Rembrandt, Giacometti, Lucien Freud, Antonio Lopez, Bacon, Vermeer, Chillida, tra gli altri. Li studia in modo approfondito, facendone un asse fondamentale della sua formazione artistica. La mostra resterà visitabile fino al 2 aprile nelle gallerie al primo piano del museo, che elabora linguaggi innovativi e forieri di riflessioni sull’arte e sul paesaggio e, in sintesi, sull’uomo. Informazioni: 073222334, oppure mail [email protected]