Ancona, 18 dicembre 2021 - "Sono felicissima di poter dire che l’operazione al cuore è andata bene. Ringrazio i dottori Corsetti e Dello Russo per avermi curata al meglio. Ora mi aspetta un periodo di stop, ma non vedo l’ora di tornare in sella più forte di prima". Con un post sul suo profilo di Instagram, pubblicato giovedì sera, Martina Fidanza, campionessa del mondo di Scratch sulla pista belga di Roubaix, annuncia il buon esito di un intervento al cuore. La giovane speranza del ciclismo nazionale su pista, il post lo lancia dal letto e dalla sua stanza all’ospedale di Torrette dove Martina è arrivata nei giorni scorsi per essere sottoposta a un’ablazione.

Un intervento per risolvere alcune aritmie anomale emerse durante le recenti sessioni di allenamento, simile a quanto accaduto al portabandiera delle ultime Olimpiadi giapponesi, Elia Viviani. Stesso problema cardiaco, stessa scelta: venirsi a operare nell’ospedale regionale di Ancona, una struttura pubblica che può vantare, tra le altre, un’eccellenza assoluta come la struttura operativa affidata al professor Dello Russo: "È stato un piacere curare una ragazza speciale come Martina – spiega Antonio Dello Russo – Al suo arrivo qui era preoccupata, ma proprio oggi che l’abbiamo dimessa aveva uno spirito diverso. È andato tutto bene, compreso il decorso. È importante rilevare come la mia équipe abbia svolto un lavoro eccezionale, così come ci tengo a dire che l’intervento su Martina è stato tecnicamente fatto dalla dottoressa Michela Casella".



Erano stati i risultati prodotti dal computer di bordo montato sulla sua bici a evidenziare il problema cardiaco della 22enne bergamasca, una serie di picchi di battiti, un’aritmia anomala che andava approfondita e poi affrontata e così è stato: "Se lei vede il caso di Martina è praticamente identico a quanto accaduto a Elia Viviani, mentre quello di Diego Ulissi era molto diverso. Sta di fatto che Elia e Diego sono tornati in sella e a vincere e la stessa cosa accadrà presto con Martina. Sono contento di aver raggiunto certi risultati qui al Torrette di Ancona" ha aggiunto il professor Dello Russo. Una struttura, quella di aritmologia di Torrette, nata pochi anni fa grazie all’arrivo di Dello Russo, uno dei massimi esperti nazionali, dall’istituto privato Monzino in Lombardia. Oltre a interfacciarsi con pazienti ‘eccellenti’ come i ciclisti, diversi calciatori professionisti e atleti in genere, l’unità operativa del professor Dello Russo, docente alla Politecnica delle Marche, cura tantissimi altri pazienti tutti i giorni, non necessariamente campioni dello sport. Un percorso iniziato in passato con il lavoro del professor Alessandro Capucci, ora in pensione, e proseguito adesso con Dello Russo.