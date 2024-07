Marulli, le nozze e Jesi: "Per il terzo anno di fila"

Le Marche, culla di canestri e di promesse d’amore. Jesi e Montegranaro (sponda Poderosa) due capisaldi del basket marchigiano rappresentano l’oggi e il domani per Roberto Marulli, guardia origini cestistiche lombarde l’oggi. Sabato prossimo condurrà all’altare la morosa conosciuta ai tempi di Montegranaro, poche ore fa la notizia della firma del contatto che lo legherà per il terzo anno consecutivo alla Academy Jesi. "Non mi era capitato di restare tre anni nella stessa piazza - conferma – sono stato due stagioni a Roseto, due a Fabrano, due Treviglio, a Jesi mi sono trovato bene, ho avuto modo di apprezzare città, ambiente, dirigenza, non ho avuto dubbi". Proposte varie ricevuto? da sempre lei è uno dei big della categoria? "Qualcosa c’è stato però mi ha colpito la volontà della società di volermi a tutti i costi confermare. Poi come si dice, chi lascia la via vecchia per la nuova .. e qui mi sono trovato bene sin dal primo giorno". Il buono e il cattivo del campionato appena finito? "A costo di essere banale, il record di vittorie del girone di ritorno e il terzo posto finale, a smentire le malelingue di inizio stagione. Il brutto? Per qelli come me che vivono di questo lavoro perdere è sempre un piccolo dramma, figuriamoci perdere tre a zero, l ultima in casa. Consola solo in parte l’dea che a batterci sia stata la squadra riconosciuta da tutti come la più forte del campionato". Che dice, ritroverà anche quest’anno al suo fianco l’amico Daniele Merletto? "Sono quattro comapionati consecutivi che giochiamo insieme, io ci spero". Obbiettivo personale per il futuro, matrimonio a parte? "Non si finisce mai di imparare e di miglioare, a me piacerebbe tantissimo migliorare come giocatore e migliorare il risultato di quest’anno. Di sicuro ci proverò con tutte le mie forze". E se potesse scegliere un compagno ‘fidato’ al suo fianco? "Daniele Merletto, tutta la vita!"

Gianni Angelucci