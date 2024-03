"Marzo Donna". In programma convegno e mostra del gruppo Koinè

La mostra d’arte "Racconti" dell’artista Giorgia Isidori, che si è svolta sabato e domenica all’ex mercato coperto, ha chiuso la seconda settimana della rassegna "Marzo Donna", organizzata dal Comune in collaborazione con le realtà del territorio. I prossimi appuntamenti della rassegna "Marzo Donna" sono programmati per giovedì alle 18.30, nei locali dello Sportello Frida di via IV Novembre, per un convegno, e alle 21 all’auditorium di via Marsala per uno spettacolo dell’associazione Koinè.