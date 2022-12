"Massacrati dai vandali, adesso è troppo"

"Noi sistemiamo e loro distruggono. Dal 19 novembre al 29 dicembre sono entrati nel nostro chalet per ben quattro volte, distruggendo cose e portando via gli alcolici. Siamo esausti: chiediamo maggiori controlli della spiaggia, anche in inverno e soprattutto nelle ore notturne". La voce è quella di Alessandro Coen, co-proprietario del Donaflor, lido balneare di Falconara e situato proprio all’uscita del sottopassaggio che segna il confine con il territorio comunale di Ancona. Le sue lamentele sono legittime: ormai i raid vandalici non si contano più. E soltanto nell’ultimo mese il suo chalet ne ha subiti svariati e sempre nel cuore della notte. "La situazione sta diventando insostenibile – continua Coen –. In due circostanze sono entrati spaccando la finestra dell’attività e, una volta dentro, si sono accaniti devastando gli elettrodomestici. Al mattino abbiamo trovato vetri infranti a terra, frigoriferi divelti, affettatrici rotte. Insomma, il caos totale". E gli episodi, appunto, si sono ripetuti con discreta frequenza: "E con le solite modalità. L’ultima volta hanno sfondato addirittura la copertura di legno fatta a protezione del locale e, quando sono entrati, se la sono presa con alcuni faretti della luce, poi manomessi, e abbiamo trovato perfino bottiglie di alcolici rotte o, peggio, rubate. In un caso, già che c’erano, hanno sfruttato pure il bagno, ovviamente senza lasciare pulito". Sospetti sugli autori degli atti vandalici non ce ne sono: "Ma pare chiaro che si tratta di qualcosa che va oltre il singolo dispetto, perché gli episodi continuano senza un freno. Forse la vedono come una sfida: noi provvediamo a riparare i danni, con amore per la nostra attività, e puntualmente, dopo qualche giorno, siamo punto e a capo. Non si può andare avanti così". Tanto che, Alessandro e il suo staff, dopo l’ultimo blitz hanno provveduto ad avvertire i carabinieri della Tenenza di Falconara, che si sono attivati prontamente e c’è già stato un incontro tra il titolare del Donaflor e il sottotenente Giuseppe Esposito, comandante dell’Arma falconarese. "Si è mostrato davvero disponibile e voglio ringraziarlo pubblicamente per la collaborazione offerta". Che, in questo caso specifico, va necessariamente nell’ottica di rafforzare i dispositivi di sicurezza per rendere più vivibile e serena la spiaggia anche d’inverno. "Perché gli imprenditori non possono chiudere la stagione balneare positivamente e poi passare quella più fredda a riparare le malefatte dei vandali, speriamo bene", l’auspicio di Alessandro per il nuovo anno.

Giacomo Giampieri