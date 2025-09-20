Massacrato nel garage, l’ombra della droga

Loreto (Ancona), 21 settembre 2025 – Un cadavere lasciato quattro giorni a marcire all’interno di un garage di una palazzina piena di gente. Era evidente che prima o poi qualcuno se ne sarebbe accorto. Eppure chi ha ucciso Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, in un barlume di lucidità sarà stato pure convinto di potercela fare a sbarazzarsi del corpo al più presto. Non avrebbe fatto a tempo. Perché il diavolo la coda ce la mette sempre.

E così nella notte di venerdì i carabinieri dopo aver messo insieme i pezzi, su disposizione del pm della Procura di Ancona Andrea Magi hanno fermato come indiziato di delitto per omicidio volontario aggravato Matteo Borrelli, un 37enne originario di Erba (Como), ma da anni domiciliato a Loreto. L’uomo ora è rinchiuso nel carcere di Montacuto: il suo racconto ai carabinieri evidentemente ha fatto acqua.

Su di lui i sospetti degli investigatori si sono concentrati sin dall’inizio. Sin da quando lui, insieme alla moglie, hanno chiamato il 112 dopo aver aperto la porta del garage: “C’è un cadavere qui dentro, correte”. Borrelli avrebbe fatto il finto tonto davanti allo choc della moglie, che per il momento ai carabinieri sembra sincera.

Ma come può un cadavere trovarsi un garage di qualcuno senza che il proprietario, o comunque chi lo utilizza, non ne sapesse niente? Dalla prima ispezione del medico legale, la morte di Sorrentino risalirebbe ad almeno quattro giorni prima. Coincidenza temporale perfetta con la ricostruzione raccolta dagli investigatori: l’ultima a vedere vivo Sorrentino sarebbe stata la mamma, lunedì sera. Dalla mezzanotte il buio più assoluto. Il giorno dopo, la ragazza di Sorrentino avrebbe dato l’allarme e il mattino di mercoledì è stata sporta la prima denuncia di scomparsa. Quindi, secondo i carabinieri del nucleo investigativo di Ancona, coadiuivati da quelli della compagnia di Osimo, il delitto si sarebbe consumato proprio quel lunedì notte. Quando, secondo una ricostruzione ipotetica, Sorrentino e Borrelli - che quindi si conoscevano - si sarebbero incontrati. Dove? Proprio nella palazzina di via Altotting, civico 4, a Loreto.

Per fare cosa? I carabinieri battono la pista della droga: Sorrentino era pregiudicato per spaccio, nel 2022 aveva finito di scontare quattro anni. E non aveva mai trovato lavoro. Anche Borrelli è pregiudicato: ha precedenti per estorsione e rapina. Soggetto noto quindi. Ma capace di uccidere? Lo stabiliranno le perizie, le analisi scientifiche e telematiche sui telefoni sequestrati. Il corpo di Sorrentino era in iniziale stato di decomposizione. La parte sinistra del volto sfigurata, una ferita profonda alla testa compatibile con il colpo di un attrezzo, forse proprio uno di quelli che i carabinieri hanno trovato in garage, tra cui una mazzetta da muratore.

È stato ucciso nel box? Probabile, anche se è stata trovata una macchia di sangue nell’androne e ciò fa sospettare una colluttazione prima del delitto. Quindi prima la lite, forse maturata per un debito non riscosso, e poi i colpi. Sorrentino è stato riconosciuto nella nottata di venerdì dai tatuaggi su braccia e fianco. Domani all’ospedale di Torrette verrà eseguita l’autopsia. Lunedì mattina i carabinieri del Ris torneranno sulla scena del crimine a caccia di ulteriori prove che possano inchiodare il fermato, in attesa della convalida davanti al gip del tribunale di Ancona. Sotto sequestro l’appartamento della coppia e il garage, probabile scena del crimine.