Massacrato per un rimprovero Pestaggio, baby gang a giudizio

di Marina Verdenelli

Pestato in pieno centro, la baby gang adesso è a processo. In quattro, due minorenni e due appena 18enni, se l’erano presa con un 50enne perché li aveva ripresi mentre in piazza del Papa stavano creando disturbo nel tentativo anche di rubare una bicicletta. "Ragazzi adesso basta, datevi una calmata". Il gruppetto se l’era legata al dito e chiamati i rinforzi aveva seguito l’uomo per poi picchiarlo a sangue in via Matteotti. Il pestaggio risale al 18 luglio del 2021. Grazie alle telecamere presenti in zona la squadra mobile della polizia aveva individuato i presunti responsabili: due avevano 17 anni al momento dei fatti, gli altri due appena 18 (oggi hanno 20 anni) e sono a giudizio al tribunale dorico con le accuse di danneggiamento e lesioni aggravate in concorso. Sono difesi dagli avvocati Giuseppe Cutrona e Giuseppe Spedicato. Il danneggiamento è per il cellulare della vittima, anconetana, che avrebbero strappato dalle mani del 50enne mentre chiamava il 112 per chiedere aiuto durante l’aggressione, e per un paio di occhiali che sono andati distrutti quando la baby gang l’ha preso a pugni in faccia rompendogli il naso. Per quella frattura aveva riportato 30 giorni di prognosi. Il 50enne, che denunciò i fatti alla polizia, si è costituito parte civile nel processo, con l’avvocato Rosella Pepa. Ieri mattina è stato sentito in aula davanti alla giudice Martina Marinangeli. L’uomo ha ricordato come quel giorno si era visto con i due amici attorno alle 19, in piazza del Papa, poi è stato attirato da delle grida che provenivano dalla vicina via Bonda ed era andato a vedere. "C’era un gruppetto di ragazzini giovani – ha detto il 50enne – ho solo detto loro di darsi una calmata se no chiamavo la polizia. Mi hanno riempito di insulti. Uno mi ha detto "tiro fuori il coltello e ti squarcio, sono siciliano" poi mi hanno circondato, volevano farmi la pelle. Uno si vantava che era stato anche in galera". Tornato dagli amici il gruppetto però ormai lo aveva preso di mira e quando ha lasciato la piazza il 50enne è stato seguito fino a via Matteotti dove è stato preso a pugni. Uno dei due imputati "mi teneva ferma il braccio – ha detto in aula la vittima – l’altro mi ha dato un pugno, ho perso anche un dente". Il difensore dell’imputato, l’avvocato Cutrona ha eccepito sul fatto che in denuncia del braccio non aveva fatto menzione la vittima. Prossima udienza il 10 novembre. Dei due minorenni se ne sta occupando il tribunale dei minori.