"Massi ha giocato troppo poco la partita della vita"

Si sono ritrovati in migliaia sotto il primo sole caldo di primavera allo stadio "Montenovo" per dargli l’estremo saluto. La bara di Massimiliano Trozzi, 45 anni, era al centro del "suo" campo, coperta di rose rosse e fiori giallo e blu, come i colori del Camerano calcio di cui era presidente. Un pallone campeggiava su tutto, di fronte ai figli Alessia e Gabriel seduti a centrocampo, ai parenti, attorniati dai piccoli calciatori in divisa. Applausi e palloncini liberati in aria hanno salutato per sempre l’osimano, titolare dell’azienda Fraber di San Biagio di Osimo. "Sei stato il mio grande amore mi hai insegnato cosa significa amare davvero e hai accolto come tuo mio figlio. Ma, su tutto, per te c’erano i tuoi Alessia e Gabriel, non facevi altro che mostrare i loro successi. ’Sono due figli modello – dicevi -. Sono fortunato’. Eri sorridente, fiero, e quando ti arrivava qualche critica la demolivi con i fatti. Dammi la forza di andare avanti, nonostante i sogni che avremmo dovuto realizzare insieme", ha letto tra le lecrime la compagna Irene.

E’ stata lei poi a leggere anche una lettera composta dalla figlia: "Caro papà, continuerò a renderti orgogliosa. Sei stato un padre eccezionale". La donna era sorretta nel dolore dal dirigente del Camerano calcio Massimo Battistoni: "Eri un capopopolo, hai stravolto la mentalità di società e giocatori in un modo talmente positivo da non poter essere raccontato. Eri sempre qui, tutti i giorni, sempre presente, a testimonianza che tu, Massi, ci mettevi la faccia, cercando di ’lanciare’ i ragazzi più meritevoli che adesso, infatti, godono di grandi opportunità nelle categorie più alte".

Due i parroci che hanno officiato la santa messa, don Lorenzo (Camerano) e don Michele di San Biagio, a testimonianza dell’unione delle due comunità che lo piangono. "Massimiliano ha giocato troppo poco la partita della vita. Mi commuovo guardando i ’suoi’ ragazzi giocare in campo, portatori dei valori che ha lasciato loro", ha detto don Lorenzo. Sono passati giorni prima di poter fissare il funerale. Trozzi è deceduto il 20 marzo. Soltanto mercoledì scorso infatti è stata disposta l’autopsia che ha accertato la dissecazione aortica che ha mandato in arresto cardiaco l’imprenditore. Sul decesso di Trozzi la Procura di Ancona ha indagato quattro medici del pronto soccorso dell’ospedale di Osimo, per omicidio colposo. Un atto dovuto dopo che i familiari della vittima avevano presentato un esposto. Le offerte raccolte ieri saranno devolute alla Lega del filo d’oro. La salma è poi stata tumulata nel cimitero di San Biagio.

Silvia Santini