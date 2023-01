Ancona, massi lanciati sulle auto in transito: indagati sette ragazzini terribili

Massi lanciati sulle auto in transito

Ancona, 13 gennaio 2023 - Tirare i sassi giù dal parco e farli arrivare fino alla strada sarebbe stato il loro passatempo quasi quotidiano. Un gioco che poteva costare la vita ai conducenti delle auto che si sono visti piovere dal cielo quelle pietre, alcune grandi come un pallone da calcio. Tre veicoli avevano subito danni, un autobus ne era uscito illeso. Era fine aprile del 2021 quando furono segnalati i primi episodi, a Castelfidardo, in via della Stazione. Modena, sasso contro un’auto. Paura per tre amici Il tam tam esploso sui social, con i cittadini arrabbiati per quei gesti, aveva fatto drizzare le antenne ai carabinieri che avviata una indagine sono riusciti ad identificare i primi presunti responsabile di quei gesti goliardici, arrivando via via ad acciuffarne sette, tutti minorenni, classe 2006 (avevano 15 anni all’epoca dei fatti), residenti nella Valmusone. La Procura dei minori aveva aperto un’inchiesta per danneggiamento aggravato, dove sono tutti attualmente indagati a piede libero. Della loro identificazione si è avuta notizia solo ora che la procura minorile ha notificato agli interessati, oggi tutti 16enni, la proroga delle indagini. Gli avvisi sono dei giorni scorsi e probabilmente serviranno per chiudere il cerchio su altri ragazzini coinvolti. Sarebbero...